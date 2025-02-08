نادي الأسير الفلسطيني: أغلب الأسرى المحررين يعانون من مشاكل صحية

واضاف ان شهادات وإفادات الأسرى المفرج عنهم تؤكد تعرضهم للتعذيب والتجويع.
وبين ان أوضاع الأسرى المفرج عنهم الصحية تعكس مستوى الفظائع التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال.
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