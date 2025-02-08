نادي الأسير الفلسطيني: أغلب الأسرى المحررين يعانون من مشاكل صحية

الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني ان أغلب الأسرى المحررين ضمن الصفقة ومن أفرج عنهم بعد حرب الإبادة يعانون من مشاكل صحية.

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واضاف ان شهادات وإفادات الأسرى المفرج عنهم تؤكد تعرضهم للتعذيب والتجويع.