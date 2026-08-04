الثلاثاء 2026-08-04 06:45 م

نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي

نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 06:13 م
الوكيل الإخباري-   اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 630 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي، في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون، وفق نادي الأسير الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضاف نادي الأسير في بيان الثلاثاء، أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، ارتفعت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال، في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تشكّل إحدى أبرز أدوات العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن حملات الاعتقال ترافقت مع جرائم وانتهاكات متصاعدة، شملت التحقيق الميداني، والاقتحامات الليلية العنيفة للمنازل، والتخريب الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد والإذلال، إلى جانب احتجاز أفراد من العائلات رهائن، وسرقة الأموال والمقتنيات، فضلاً عن استمرار الإعدامات الميدانية التي تشكّل أحد أبرز أوجه العدوان المتواصل بحق الفلسطينيين.

وشكّلت بلدة تل في محافظة نابلس أحد أبرز النماذج على هذا التصعيد خلال شهر تموز، حيث شنّت قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات المستوطنين، حملة اقتحامات واعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، رافقها الاعتداء على الفلسطينيين، وتخريب المنازل والممتلكات، في سياق سياسة العقاب الجماعي والتصعيد المستمر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار النادي إلى أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة أسهمت في توسيع دائرة الاعتقالات، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان، حيث اعتُقل عشرات الفلسطينيين خلال الهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

وعلى صعيد واقع الحركة الأسيرة، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى مطلع شهر آب 2026 أكثر من 9400، بينهم نحو 370 طفلًا، و92 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3198، إضافة إلى 1358 معتقلًا من غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي منظمة الصحة تطلب مزيدا من الدعم لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أوكرانيا تتهم روسيا بـ"صيد" المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة

عربي ودولي أوكرانيا تتهم روسيا بـ"صيد" المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة

ل

أخبار محلية عاجل الأمير علي: الفيفا يرفض مساعدة الأردن ونرفض الرضوخ لموقف يرتقي لمستوى الابتزاز

نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي

فلسطين نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي

ا

أخبار محلية 455 منحة دراسية من خلال تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم بالأردن ومؤسسة عبدالله الغرير

روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

عربي ودولي روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

الضمان تعلن رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك لعام 2026

أخبار محلية بيان صادر عن الضمان الاجتماعي

م

شؤون برلمانية الإدارية النيابية تقر عددًا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 