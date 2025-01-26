نازحون يرابطون قرب محور نتساريم.. والاحتلال يرفض فتحه إلا بشروط

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

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