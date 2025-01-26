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نازحون يرابطون قرب محور نتساريم.. والاحتلال يرفض فتحه إلا بشروط

ازحون يرابطون قرب محور نتساريم انتظارا لفتح الطريق نحو شمال غزة
نازحون يرابطون قرب محور نتساريم انتظارا لفتح الطريق نحو شمال غزة
الأحد، 26-01-2025 07:09 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

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وقال أدرعي في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

وأضاف أن "محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"،

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل "لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم (السبت)".

من جهته افاد مراسل الجزيرة  ان النازحين يرابطون قرب محور نتساريم انتظارا لفتح الطريق نحو شمال غزة ليعودوا الى ديارهم

 

 

 
gnews

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