ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- اعتصم آلاف النشطاء، أمام قاعة بلدية نيويورك، الليلة الماضية، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب العام.



ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني وصور الشهداء الأطفال الذين قتلتهم الدبابات والطائرات الإسرائيلية دون ذنب، لتذكير الرأي العام الأميركي بأن إسرائيل تمارس حرب وجود ضد الشعب الفلسطيني وأن عليهم التحرك لإنقاذه.



كما رفعوا يافطات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية ومطالبة العالم بضرورة تحمل مسؤولياته بوقف الحرب في القطاع وانهاء الحصار المفروض على مدن الضفة الغربية.

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