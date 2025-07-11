نتنياهو: آمل أن نتمكن من إبرام اتفاق بشأن الأسرى في غضون أيام

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج )ذا ريكورد ويذ جريتا فان ساسترين( على قناة نيوزماكس بثت الخميس.
وكان نتنياهو، أكد الخميس، استعداده للتفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة خلال هدنة تستمر 60 يوما، شرط نزع السلاح من القطاع، متوعدا باستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق مماثل خلال هذه الفترة.
وكانت حركة "حماس" قد قالت الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى، في إطار جهود محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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