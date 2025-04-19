نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة الضغط على حماس

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تقبل بالشروط التي وضعتها حركة حماس معتبرا إياها أنها تريد إخضاعه.
وأكد نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بمواصلة الضغط على حماس، لافتا النظر إلى أن حماس رفضت مقترح إعادة نصف المحتجزين الأحياء.
وأوضح نتنياهو أن حماس تطالب بإنهاء الحرب بشروط تمثل استسلام إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك
-
إصابات في مخيم النصيرات
-
قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة
-
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 بكمين للمقاومة بغزة
-
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51157
-
مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة
-
92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين
-
الدويري : هذا ما سيحدث في الأيام القادمة