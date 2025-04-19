السبت 2025-04-19 10:22 م
 

نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة الضغط على حماس

نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 19-04-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، إن قواته لن تنهي الحرب على قطاع غزة قبل القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين.اضافة اعلان


وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تقبل بالشروط التي وضعتها حركة حماس معتبرا إياها أنها تريد إخضاعه.

وأكد نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بمواصلة الضغط على حماس، لافتا النظر إلى أن حماس رفضت مقترح إعادة نصف المحتجزين الأحياء.

وأوضح نتنياهو أن حماس تطالب بإنهاء الحرب بشروط تمثل استسلام إسرائيل.
 
gnews

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