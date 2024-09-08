نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان

05:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إصدار تعليمات للجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، دون ذكر تفاصيل أخرى. اضافة اعلان





وأضاف "نتنياهو"، "ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.