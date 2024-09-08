نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان

وأضاف "نتنياهو"، "ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
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