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نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الأحد، 08-09-2024 05:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إصدار تعليمات للجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، دون ذكر تفاصيل أخرى.اضافة اعلان


وأضاف "نتنياهو"، "ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
 
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