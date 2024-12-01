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نتنياهو: إسرائيل تراقب التطورات في سوريا من كثب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الأحد، 01-12-2024 08:18 م
الوكيل الإخباري-    قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن، "إسرائيل" تراقب التطورات في سوريا من كثب.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو: "نراقب الأحداث في سوريا باستمرار. نحن مصممون على الدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية، والحفاظ على إنجازات الحرب" وذلك خلال زيارته لمجندين جدد في الجيش في قاعدة بوسط إسرائيل.
 
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