نتنياهو: إسرائيل تراقب التطورات في سوريا من كثب

08:18 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن، "إسرائيل" تراقب التطورات في سوريا من كثب. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو: "نراقب الأحداث في سوريا باستمرار. نحن مصممون على الدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية، والحفاظ على إنجازات الحرب" وذلك خلال زيارته لمجندين جدد في الجيش في قاعدة بوسط إسرائيل.