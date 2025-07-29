نتنياهو: إسرائيل تعمل على إعادة الرهائن من غزة رغم انهيار المفاوضات مع "حماس"

وقال نتنياهو، وفقًا للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "انتهيتُ للتو من اجتماع آخر حول قضية إطلاق سراح مختطفينا... منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة. ولكن هناك عقبة كبيرة، والجميع يعلم ذلك، وهي (حماس). إنهم يواصلون الإصرار على رفضهم... لن نستسلم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بطريقة أو بأخرى. يجب علينا استعادتهم".
وسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الخميس، وفديهما من الدوحة، حيث كانت تُعقد جولة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تلقيهما ردًا من "حماس" بشأن مقترح هدنة وصفقة أسرى.
وأشار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى أن رد "حماس" "لا يشير" إلى التزام بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأعربت "حماس" عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأمريكي السلبية بشأن موقف الحركة، مؤكدة التزامها بتذليل جميع العقبات.
روسيا اليوم
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