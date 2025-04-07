نتنياهو: إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الأسرى

وتحدث نتنياهو للصحفيين في المكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".
في الوقت الذي قال فيه ترامب "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".
واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للفلسطينيين في قطاع غزة في 18 آذار 2025، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار.
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