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نتنياهو: إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الأسرى

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الإثنين، 07-04-2025 11:27 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنّ إسرائيل تعمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.اضافة اعلان


وتحدث نتنياهو للصحفيين في المكتب البيضوي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".

في الوقت الذي قال فيه ترامب "نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث".

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للفلسطينيين في قطاع غزة في 18 آذار 2025، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار.
 
gnews

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