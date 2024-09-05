نتنياهو: إسرائيل تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، فإنه يعني "تدمير إسرائيل".
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