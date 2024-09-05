نتنياهو: إسرائيل تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل من أصغر الدول في الكوكب وهي تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، فإنه يعني "تدمير إسرائيل".