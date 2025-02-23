نتنياهو: إسرائيل جاهزة لاستئناف القتال "بأي لحظة"

وأضاف نتنياهو في مراسم تخريج ضباط في منطقة تل أبيب: "نحن مستعدون لاستئناف القتال المكثف في أي لحظة. في غزة، قضينا على معظم قوات حماس المنظمة، لكن لا شك في أننا سننجز أهداف الحرب بالكامل، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".
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