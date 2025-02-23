نتنياهو: إسرائيل جاهزة لاستئناف القتال "بأي لحظة"

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة "في أي لحظة" متعهدًا بتحقيق أهداف الحرب "سواء عبر المفاوضات، أو بوسائل أخرى".

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