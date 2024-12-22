 
الأحد 2024-12-22 08:41 م
 

نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الأحد، 22-12-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستواصل التحرك ضد جماعة الحوثي في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، ودعا الإسرائيليين إلى الثبات.

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وأضاف في بيان مصور، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة تل أبيب مما تسبب في عدد من الإصابات الطفيفة، “مثلما تحركنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فسوف نتحرك بقوة أيضا ضد الحوثيين”. 

 
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