نتنياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة

وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت الجمعة، موافقتها على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في القطاع، فيما نشر "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي، خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجا و"انسحابا تدريجيا إسرائيليا".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,381 والإصابات إلى 174,231 منذ بدء العدوان
-
تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة
-
نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية
-
نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي
-
112 شهيد .. قطاع غزة يشهد أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر
-
استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في غزة
-
مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس
-
سكان من غزة: ترويج ترامب لخطة السلام يتناقض مع الواقع القاتم