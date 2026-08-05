نتنياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب إسرائيل من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل.

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