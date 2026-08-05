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نتنياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأربعاء، 05-08-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب إسرائيل من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل.

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وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت الجمعة، موافقتها على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في القطاع، فيما نشر "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي، خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجا و"انسحابا تدريجيا إسرائيليا".

 
 


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