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نتنياهو: إعادة السكان لشمال إسرائيل أصبح من أهداف الحرب

نيران تشتعل بعد هجمات لحزب الله على إسرائيل | أرشيفية
نيران تشتعل بعد هجمات لحزب الله على إسرائيل | أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   وسّعت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات التي يشنها «حزب الله» من لبنان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار خلال اجتماع الليلة الماضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات الواقعة على طول الحدود الشمالية التي تضررت بشدة من إطلاق الصواريخ، ولم يتمكنوا من العودة بعد.

 
gnews

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