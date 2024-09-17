نتنياهو: إعادة السكان لشمال إسرائيل أصبح من أهداف الحرب

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار خلال اجتماع الليلة الماضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
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