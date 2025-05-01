نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً

وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبهاً بهم في الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبساً".
وعقب تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة هذه الادعاءات.
ورد مصدر في الشرطة على نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال النيران في القدس".
وتحاول إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إخماد الحرائق، وتترقب مساعدة دولية، حيث وصلت طائرات إطفاء من قبرص وكرواتيا وإيطاليا للمشاركة في جهود محاصرة الحرائق.
ويشارك 155 طاقم إطفاء في مواجهة النيران التي التهمت نحو 20 ألف دونم من الأحراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار عمليات الإطفاء حتى السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشارك فرق الإطفاء والإنقاذ في جهود مكافحة الحريق.
وبينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحرائق، اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.
وأثار نجل نتنياهو جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "إكس"، اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخراً، في محاولة -بحسب ادعائه- لإلغاء احتفالات ما يسمى بـ"ذكرى الاستقلال"، وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.
وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب (الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الإسرائيليين اليهود".
وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتُّخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل.
روسيا اليوم
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