الإثنين 2026-03-30 09:35 ص

نتنياهو: السماح لبطريرك اللاتين بدخول كنيسة القيامة

الإثنين، 30-03-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته إلى الجهات المختصة بالسماح للكاردينال بيرباتيستا بيتزابالا، بطريرك اللاتين، بالدخول "الفوري والكامل" إلى كنيسة القيامة في القدس.اضافة اعلان


وتابع أنه "بدافع القلق على سلامته"، طُلب من الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا في وقت سابق عدم إقامة القداس في كنيسة القيامة.

غير أنه أكد أنه، رغم تفهم هذه المخاوف، أصدر تعليماته "فور علمه بالحادثة" بتمكين بطريرك اللاتين من إقامة الشعائر الدينية وفقا لما يراه مناسبا.
 
 


