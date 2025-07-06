نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

وقال نتنياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة التي ستقله إلى واشنطن في مطار بن غوريون: "نحن نعمل على إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها".
وأوضح: "أرسلتُ فريقًا للتفاوض مع تعليمات واضحة. وأعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعًا".
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