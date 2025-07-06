الأحد 2025-07-06 10:59 م
 

نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 06-07-2025 08:21 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو قبيل سفره إلى واشنطن الأحد، إن اللقاء مع ترامب "قد يسهم" في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة التي ستقله إلى واشنطن في مطار بن غوريون: "نحن نعمل على إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها".

وأوضح: "أرسلتُ فريقًا للتفاوض مع تعليمات واضحة. وأعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعًا".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي

أخبار محلية عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

عربي ودولي الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح

أخبار محلية المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح

ارشيفية

فلسطين 9 شهداء من منتظري المساعدات في غزة منذ صباح اليوم

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

مصدر إسرائيلي: محاولات لتحقيق صفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة

فلسطين مصدر إسرائيلي: محاولات لتحقيق صفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة