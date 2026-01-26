الثلاثاء 2026-01-27 12:40 ص

نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الإثنين، 26-01-2026 11:25 م

الوكيل الإخباري-    بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جميع الجثث والأسرى، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس.

كما قال في كلمة "من مصلحتنا تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو: "أعدنا الجميع كما وعدنا حتى آخر محتجز"، وأضاف: "إنه إنجاز هائل للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل، وكذلك لمواطنيها".

 
 


