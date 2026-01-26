نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس

الوكيل الإخباري- بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جميع الجثث والأسرى، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس.



كما قال في كلمة "من مصلحتنا تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة".

