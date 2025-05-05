نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا

06:32 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة بهدف هزيمة حركة "حماس" لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع. اضافة اعلان





وزعم نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس أنه "سيتم نقل السكان؛ حفاظا على سلامتهم".



وأضاف أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا، بل "النية هي عكس ذلك".