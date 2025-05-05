نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا

وزعم نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس أنه "سيتم نقل السكان؛ حفاظا على سلامتهم".
وأضاف أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة ويشنوا غارات ثم ينسحبوا، بل "النية هي عكس ذلك".
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