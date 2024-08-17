نتنياهو: تفاؤل حذر لدى المفاوضين الإسرائيليين

وأضاف مكتب نتنياهو، السبت، في بيان "هناك أمل أن يتيح الضغط الكبير للولايات المتحدة والوسطاء على حماس، أن تتراجع عن معارضتها للاقتراح الأميركي الذي يتضمن عناصر مقبولة لدى إسرائيل".
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