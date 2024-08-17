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نتنياهو: تفاؤل حذر لدى المفاوضين الإسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو




 

السبت، 17-08-2024 11:54 م
الوكيل الإخباري-   أعرب المفاوضون الإسرائيليون العائدون من مفاوضات في الدوحة حول وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، "عن تفاؤلهم الحذر" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد مكتب نتنياهو .

وأضاف مكتب نتنياهو، السبت، في بيان "هناك أمل أن يتيح الضغط الكبير للولايات المتحدة والوسطاء على حماس، أن تتراجع عن معارضتها للاقتراح الأميركي الذي يتضمن عناصر مقبولة لدى إسرائيل".
gnews

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