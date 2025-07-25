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نتنياهو: حماس "تعرقل" اتفاق إطلاق المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 25-07-2025 10:08 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنّ إسرائيل تدرس الآن مع الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة المحتجزين من قطاع غزة وإنهاء حكم حركة (حماس) في القطاع.

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وأضاف نتنياهو، أن حركة حماس تعرقل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة بعدما تعثرت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

 
 
gnews

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