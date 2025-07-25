نتنياهو: حماس "تعرقل" اتفاق إطلاق المحتجزين

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنّ إسرائيل تدرس الآن مع الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة المحتجزين من قطاع غزة وإنهاء حكم حركة (حماس) في القطاع.

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