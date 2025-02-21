نتنياهو: حماس "ستدفع ثمن" عدم إعادة جثة شيري بيباس

وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري مع كل المحتجزين، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك "القاسي والشرير" للاتفاق.
وكالات
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