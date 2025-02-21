نتنياهو: حماس "ستدفع ثمن" عدم إعادة جثة شيري بيباس

10:28 ص

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الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن إسرائيل ستجعل حركة حماس تدفع ثمن عدم تسليم جثمان الرهينة شيري بيباس كما هو متفق عليه. اضافة اعلان





وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري مع كل المحتجزين، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك "القاسي والشرير" للاتفاق.



وكالات

