نتنياهو: سنسيطر على 70% من مساحة غزة قريبا

وأضاف نتنياهو: "قواتنا عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض لحزب الله في قلعة الشقيف".
وشدد على أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف "أراضينا وتجمعاتنا، وسنتصرف وفقا لذلك".
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