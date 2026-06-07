نتنياهو: سنسيطر على 70% من مساحة غزة قريبا

03:19 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "القوات الإسرائيلية" عثرت على بنية تحتية "ضخمة" لحزب الله في قلعة الشقيف. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو: "قواتنا عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض لحزب الله في قلعة الشقيف".



وشدد على أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف "أراضينا وتجمعاتنا، وسنتصرف وفقا لذلك".





