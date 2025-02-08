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نتنياهو: سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل الأسرى ونضمن أمنهم

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 08-02-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أقول مرة أخرى للوحوش التي ذبحت مواطنينا وعذبت "الاسرى" أن دمهم مهدور".

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وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل "الاسرى" ونضمن أمنهم، وهي توجيهات للوفد ليبلغ الرسالة للوسطاء".


وبين "الرئيس ترامب وافقني تماما أننا سنفعل كل شيء لاستعادة جميع "الاسرى"، ولكن لن يكون هناك وجود لحماس".

 
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