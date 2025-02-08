نتنياهو: سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل الأسرى ونضمن أمنهم

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أقول مرة أخرى للوحوش التي ذبحت مواطنينا وعذبت "الاسرى" أن دمهم مهدور".

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وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل "الاسرى" ونضمن أمنهم، وهي توجيهات للوفد ليبلغ الرسالة للوسطاء".