نتنياهو: سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل الأسرى ونضمن أمنهم

وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإعادة كل "الاسرى" ونضمن أمنهم، وهي توجيهات للوفد ليبلغ الرسالة للوسطاء".
وبين "الرئيس ترامب وافقني تماما أننا سنفعل كل شيء لاستعادة جميع "الاسرى"، ولكن لن يكون هناك وجود لحماس".
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