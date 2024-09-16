نتنياهو: سنفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا

07:41 م

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الوكيل الإخباري- أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأثنين، أن نتنياهو أبلغ هوكستين أنه لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني. اضافة اعلان





وقال المكتب، إن نتنياهو أبلغ هوكستين أن إسرائيل ستفعل المطلوب لإعادة السكان للشمال.