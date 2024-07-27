نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الاحد وساعر الاقرب لخلافته

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الوكيل الاخباري - قالت تقارير عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحسم أمره بخصوص إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وإسناد وزارة الدفاع لجدعون ساعر.





وقالت مراسلة القناة الـ "12" العبرية الصحفية الإسرائيلية دافنا ليال، في تدوينة على صفحتها بمنصة "X" إن مشاورات محمومة حول نتنياهو بشأن ما إذا كان سيتم استخدام بداية العطلة التي تبدأ يوم الأحد لاستبدال غالانت بجدعون ساعر.