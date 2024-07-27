 
السبت 2024-07-27 09:51 ص
 
 

نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الاحد وساعر الاقرب لخلافته

نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الاحد وساعر الاقرب لخلافته
نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الاحد وساعر الاقرب لخلافته
السبت، 27-07-2024 07:10 ص

 

 الوكيل الاخباري - قالت تقارير عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحسم أمره بخصوص إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وإسناد وزارة الدفاع لجدعون ساعر.


وقالت مراسلة القناة الـ "12" العبرية الصحفية الإسرائيلية دافنا ليال، في تدوينة على صفحتها بمنصة "X" إن مشاورات محمومة حول نتنياهو بشأن ما إذا كان سيتم استخدام بداية العطلة التي تبدأ يوم الأحد لاستبدال غالانت بجدعون ساعر.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون شرقي خان يونس

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

أخبار محلية مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ

اقتصاد محلي 57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية

تعبيرية

طب وصحة 8 أعراض لاضطراب شد الشعر- احذر مضاعفاته





 


 



الأكثر مشاهدة