نتنياهو سيحسم أمر إقالة غالانت الاحد وساعر الاقرب لخلافته

وقالت مراسلة القناة الـ "12" العبرية الصحفية الإسرائيلية دافنا ليال، في تدوينة على صفحتها بمنصة "X" إن مشاورات محمومة حول نتنياهو بشأن ما إذا كان سيتم استخدام بداية العطلة التي تبدأ يوم الأحد لاستبدال غالانت بجدعون ساعر.
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