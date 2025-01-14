نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن "الصفقة"

07:53 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات أمنية عاجلة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن صفقة غزة. اضافة اعلان





وأعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.