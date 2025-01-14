نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن "الصفقة"

وأعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
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