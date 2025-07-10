نتنياهو: شرط وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو نزع السلاح

09:09 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، استعداده للتفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة خلال هدنة تستمر 60 يوما، شرط نزع السلاح من القطاع، متوعدا باستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق مماثل خلال هذه الفترة. اضافة اعلان





وقال نتنياهو في مقطع مصور من واشنطن "في مستهل وقف إطلاق النار (لستين يوما)، سنبدأ مفاوضات حول وقف نهائي لهذه الحرب"، مضيفا "على حماس أن تلقي السلاح، ينبغي نزع السلاح من غزة، وعلى حماس ألا تملك قدرات عسكرية و(قدرة على) الحكم بعد اليوم".



وأضاف "إذا أمكن الحصول على ذلك عبر التفاوض، سيكون ذلك جيدا، وإلا فسنحصل عليه بوسائل أخرى، بقوة جيشنا ".



وتستمر في الدوحة المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس سعيا إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وكانت حركة "حماس" قد قالت الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح 10 محتجزين، في إطار جهود محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضافت الحركة في بيان، أنها تواصل الجهود "المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على الفلسطينيين، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".



وأوضحت أن النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: "تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".