الإثنين 2025-04-21 08:39 ص
 

نتنياهو في مرمى الانتقادات بسبب "حفل حناء"

نتنياهو دافع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات
نتنياهو دافع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات
 
الإثنين، 21-04-2025 07:39 ص
الوكيل الإخباري-   تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة انتقادات، بعد أن حضر حفلًا عائليًا في بلدة مازور وسط إسرائيل تزامنًا مع احتجاجات شهدتها البلدة.اضافة اعلان


وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أن رئيس الوزراء ألغى مشاركته المقررة في حفل بمناسبة ختام عيد الفصح اليهودي، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 في قطاع غزة.

إلا أن نتنياهو حضر في الوقت ذاته وبنفس البلدة حفل حناء ابنه أفنير قبيل زفافه، الذي استضافته عائلة خطيبته سارة.

وبعد موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، دافع نتنياهو عن نفسه قائلًا على منصة "إكس": "لن يمنعني شيء من حضور حفل حناء ابني وتهنئته هو وخطيبته".

وشهدت مازور احتجاجات شارك بها مئات الإسرائيليين مساء السبت، مطالبين بصفقة مع حركة حماس لإخراج 59 رهينة من قطاع غزة مقابل وقف الحرب، وهو ما يرفضه نتنياهو.

ووسط تواجد أمني مكثف، أغلقت الشرطة المنطقة وعملت على منع المتظاهرين من قطع طريق الوصول إلى البلدة الصغيرة، وفي بعض الأحيان اشتبكت معهم.

والسبت أكد نتنياهو موقفه مجددًا في خطاب مسجل بالفيديو، مشددًا على أن إسرائيل "لن تنهي الحرب قبل أن تدمر حماس في غزة، وتعيد كل رهائنها، وتضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدًا لإسرائيل".

وطبقًا لمعلومات إسرائيلية، هناك 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لرهائن في قطاع غزة، وبينما تطالب إسرائيل بهدنة لاستعادتهم، تصر حماس على صفقة شاملة لوقف الحرب نهائيًا.

سكاي نيوز
 
gnews

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