نتنياهو: لا نهاية دائمة للحرب دون نزع سلاح غزة

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن مقترحين على معارضي صفقة التبادل دعوهم إلى التريث قبل الاستقالة من الحكومة، ومنحه فرصة لتنفيذ وعوده بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة مع حركة حماس.
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