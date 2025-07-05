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نتنياهو: لا نهاية دائمة للحرب دون نزع سلاح غزة

انتهاء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 05-07-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزيري "الأمن القومي" إيتمار بن غفير و"المالية" بتسلئيل سموتريتش أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي بشكل دائم ما لم يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع.

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وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن مقترحين على معارضي صفقة التبادل دعوهم إلى التريث قبل الاستقالة من الحكومة، ومنحه فرصة لتنفيذ وعوده بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة مع حركة حماس.

 
 
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