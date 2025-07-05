نتنياهو: لا نهاية دائمة للحرب دون نزع سلاح غزة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزيري "الأمن القومي" إيتمار بن غفير و"المالية" بتسلئيل سموتريتش أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي بشكل دائم ما لم يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع.

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