نتنياهو: لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق

05:23 م

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه ليس متأكدا من حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنه اذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالح إسرائيل. اضافة اعلان





وبين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب.