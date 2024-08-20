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نتنياهو: لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 20-08-2024 05:23 م
الوكيل الإخباري-  نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه ليس متأكدا من حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أنه اذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالح إسرائيل.اضافة اعلان


وبين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب.  
gnews

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