نتنياهو: لسنا أوهن من بيت العنكبوت

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "الكيان" ليس أوهن من بيت العنكبوت بل أقوى من الفولاذ، مشيرا إلى أنه إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله على حد زعمه.

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