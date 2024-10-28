 
الإثنين 2024-10-28 07:21 م
 

نتنياهو: لسنا أوهن من بيت العنكبوت

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 28-10-2024 07:10 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "الكيان" ليس أوهن من بيت العنكبوت بل أقوى من الفولاذ، مشيرا إلى أنه إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله على حد زعمه. 

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جاء ذلك خلال كلمة نتنياهو في الكنيست ، قال فيها: "نحن أمام تحد مختلف يهددنا ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع " . 

 
gnews

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