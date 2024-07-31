 
الأربعاء 2024-07-31 08:41 م
 
 

نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب

نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الأربعاء، 31-07-2024 08:36 م




 

 الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم ولن يخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب.

 

وقال نتنياهو إنه خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين.


وأضاف لن أخضع للضغوط ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

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