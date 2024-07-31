نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم ولن يخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب.

وقال نتنياهو إنه خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين.