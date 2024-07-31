نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698065 الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم ولن يخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب. وقال نتنياهو إنه خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين.وأضاف لن أخضع للضغوط ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح. اقرأ أيضاً رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة كتائب القسام: نفذنا عمليتي إطلاق نار بالخليل استشهاد الصحفي إسماعيل الغول بمخيم الشاطئ من يملأ فراغ قيادة حركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ الرئيس الإيراني: هنية كان ضيفا رسميا لدينا والجريمة انتهاك للقوانين الدولية