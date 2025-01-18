نتنياهو: لن ننفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالمحتجزين المقرر الإفراج عنهم

08:41 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل لن تمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 محتجزا ستطلق حركة حماس سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق. اضافة اعلان





وقال نتنياهو في بيان "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".