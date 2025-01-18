نتنياهو: لن ننفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالمحتجزين المقرر الإفراج عنهم

وقال نتنياهو في بيان "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".
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