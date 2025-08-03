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نتنياهو: لن ننكسر .. وسنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 03-08-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه أكثر تصميماً من أي وقت مضى على استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "لن ننكسر، وحماس لا تسعى إلى صفقة تبادل بل إلى كسرنا من خلال بث مقاطع فيديو صادمة للرهائن".

وأضاف: "لقد صُدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار، لكننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل استعادتهما وإنهاء تهديد حماس".
 
 
gnews

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