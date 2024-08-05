نتنياهو محذرا الإسرائيليين: استعدوا

وقال نتنياهو: "في السنوات الأخيرة، وحتى في الأسابيع الأخيرة، كانت "إسرائيل" تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران، أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم، "إسرائيل" قوية، والجيش قوي، والشعب قوي".
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