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نتنياهو محذرا الإسرائيليين: استعدوا

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو




 

الإثنين، 05-08-2024 07:13 ص
الوكيل الإخباري-    دعا رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو المستوطنين إلى الاستعداد لأحداث قد يشهدها الكيان في الساعات القادمة.

وقال نتنياهو: "في السنوات الأخيرة، وحتى في الأسابيع الأخيرة، كانت "إسرائيل" تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران، أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم، "إسرائيل" قوية، والجيش قوي، والشعب قوي".
gnews

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