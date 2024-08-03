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نتنياهو: نتوقع من الأميركيين عدم التدخل في شؤوننا

نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو




 

السبت، 03-08-2024 09:42 م

 الوكيل الإخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يتدخل في السياسة الأميركية "ويتوقع ألا يتدخل الأميركيون في السياسة الإسرائيلية".


وأضاف "رئيس الحكومة مصر على موقفه بإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات".

gnews

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