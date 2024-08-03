نتنياهو: نتوقع من الأميركيين عدم التدخل في شؤوننا

الوكيل الإخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يتدخل في السياسة الأميركية "ويتوقع ألا يتدخل الأميركيون في السياسة الإسرائيلية".



وأضاف "رئيس الحكومة مصر على موقفه بإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات".