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نتنياهو: نشعر بحزن بعد مقتل 4 جنود

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 12-01-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة".اضافة اعلان


من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".
 
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