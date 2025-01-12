نتنياهو: نشعر بحزن بعد مقتل 4 جنود

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة". اضافة اعلان





من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".