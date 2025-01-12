نتنياهو: نشعر بحزن بعد مقتل 4 جنود

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا".
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال غزة
-
نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة
-
مصادر عبرية: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 في معارك غزة اليوم
-
هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أميركية تفاصيل الصفقة
-
“الأزهر” يطالب بإيصال الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى غزة
-
حماس : الانتهاء من التصور النهائي لوقف إطلاق النار بغزة
-
46,537 شهيدا و109,571 مصابا في غزة منذ بدء العدوان