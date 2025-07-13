نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز "عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة".

اضافة اعلان



وأضاف "نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما".



وبين "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة".