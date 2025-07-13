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نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 13-07-2025 05:11 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز "عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة".

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وأضاف "نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما".


وبين "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة".


وتابع "أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس".

 
 
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