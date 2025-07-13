نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما

وأضاف "نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يوما".
وبين "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة".
وتابع "أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس".
-
أخبار متعلقة
-
10 شهداء بقصف إسرائيلي جنوب مخيم النصيرات
-
استشهاد طفلة جراء قصف الاحتلال منزلا بحي الصبرة
-
شاهد.. مقاوم فلسطيني يتسلل ويلقي عبوات داخل آلية إسرائيلية بشمال غزة
-
نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل
-
الأونروا: إسرائيل عزلت سكان غزة في 55 كم
-
أنباء عن خرائط إسرائيلية جديدة لنطاق الانسحاب من غزة
-
آخر تطورات التوصل إلى اتفاق في غزة
-
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: حرب حماس مبنية على نقاط ضعفنا