نتنياهو يأمر بالتحقيق في "تسريب مزعوم" حول "زئير الأسد"

02:18 م

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لجهاز "الشاباك" للتحقيق في التسريب المزعوم لتاريخ بدء عملية "زئير الأسد" إلى إحدى وسائل الإعلام التي لم يتم الكشف عن هويتها. اضافة اعلان





وخلال اجتماع للحكومة عُقد مؤخرا، أوضح رئيس "الشاباك" دافيد زيني أن المسألة قابلة للتحقيق من حيث المبدأ، إلا أنه حذر من أن الأمر سيكون صعبا للغاية؛ نظرا لاطلاع عدد كبير من الأشخاص على هذا السر، ما يقلل فرص كشف الحقيقة بشكل كبير، وأضاف زيني أن احتمالات التوصل إلى نتيجة واضحة في هذا الملف تبدو ضئيلة؛ وذلك بسبب تعدد الجهات المعنية والمعرفة بالتفاصيل الدقيقة للعملية.





