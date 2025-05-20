نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر

في سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء إن الجيش سيوسع نطاق عملياته العسكرية في قطاع غزة وسيسيطر على أراضٍ إضافية.
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