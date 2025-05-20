الثلاثاء 2025-05-20 10:35 م
 

نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر، الثلاثاء، بعودة الوفد الذي يجري محادثات وقف إطلاق النار في غزة من قطر، على أن يبقى فريق صغير في الدوحة لمواصلة المحادثات.اضافة اعلان


في سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء إن الجيش سيوسع نطاق عملياته العسكرية في قطاع غزة وسيسيطر على أراضٍ إضافية.
 
gnews

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