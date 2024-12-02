نتنياهو يبحث صفقة التبادل مع وزراء وفريق التفاوض الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا الليلة الماضية مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك تقدمًا في مفاوضات التبادل لكنه لا يشكل اختراقًا، وإن النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الوقت مناسب جدًا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل.



وأضافت المصادر أن ممثل الأسرى في الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع المختطفين وأنهم يتضورون جوعًا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.



من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي إلى انهيار النظام القادر على إطلاق الأسرى.



مظاهرة لأهالي الأسرى في القدس المحتلة تطالب بصفقة التبادل (الأناضول) مظاهرة لأهالي الأسرى في القدس المحتلة تطالب بصفقة التبادل (الأناضول) وفي حين نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن المبعوث الإسرائيلي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري ترامب تتناول ملفات من بينها الحرب في غزة وصفقة التبادل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الإدارة الأميركية تعمل بشكل فعال مع جهات أساسية في المنطقة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى في غزة.



وأكد سوليفان أن التوصل إلى اتفاق صار أكثر ترجيحًا الآن بسبب العزلة التي تعاني منها حركة حماس وخروج حزب الله من المعركة.



وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير محتجزين في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.



وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.