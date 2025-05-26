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نتنياهو يتعهد إعادة جميع الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
 
الإثنين، 26-05-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-   تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين إعادة جميع الأسرى "الأحياء والأموات" من دون أن يتطرق إلى الاقتراح الأميركي للتهدئة في غزة والذي تحدث عنه في وقت سابق مصدر في حركة حماس.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في خطاب في ختام احتفالات "يوم القدس" إنه "إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم... نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات".

وأضاف "مهمتنا (بكسب الحرب) بما يشمل إعادة الرهائن تلازمنا ليل نهار وهذه الليلة أيضا، لن نتخلى عنها".

وكان قال في وقت سابق من خلال شريط مصور عبر تلغرام إنه "يأمل" القيام بإعلان حول المحتجزين "اليوم أو غدا" من دون مزيد من التفاصيل.
 
gnews

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