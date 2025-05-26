نتنياهو يتعهد إعادة جميع الأسرى

وقال نتنياهو في خطاب في ختام احتفالات "يوم القدس" إنه "إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم... نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات".
وأضاف "مهمتنا (بكسب الحرب) بما يشمل إعادة الرهائن تلازمنا ليل نهار وهذه الليلة أيضا، لن نتخلى عنها".
وكان قال في وقت سابق من خلال شريط مصور عبر تلغرام إنه "يأمل" القيام بإعلان حول المحتجزين "اليوم أو غدا" من دون مزيد من التفاصيل.
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