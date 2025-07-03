نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الأسرى في غزة

08:45 م

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الوكيل الإخباري- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، "بإعادة جميع الاسرى" في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لكيبوتس نير عوز. اضافة اعلان





وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم التزامًا عميقًا، أولًا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع الاسرى، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا".



وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين تبدو عالية، بعد مرور قرابة 21 شهرا على اندلاع شرارة الحرب.



وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابيا فإن وفدا إسرائيليا سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.