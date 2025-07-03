الخميس 2025-07-03 10:04 م
 

نتنياهو يتعهد بإعادة جميع الأسرى في غزة

ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الخميس، 03-07-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري-   تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، "بإعادة جميع الاسرى" في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لكيبوتس نير عوز.اضافة اعلان


وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم التزامًا عميقًا، أولًا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع الاسرى، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا".

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين تبدو عالية، بعد مرور قرابة 21 شهرا على اندلاع شرارة الحرب.

وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول الجمعة وإنه إذا كان الرد إيجابيا فإن وفدا إسرائيليا سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني بغزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: إسرائيل تمنعنا من إنقاذ أحياء تحت الأنقاض

جانب من اللقاء

عربي ودولي ترامب يلتقي الأسير الأميركي الإسرائيلي المفرج عنه ألكسندر

تعبيرية

أخبار محلية عملية ناجحة باستخدام المنظار لإزالة تسوس الأذن بمستشفى الأميرة بسمة

مسافرون ينظرون إلى لوحة معلومات المغادرة في مطار رواسي شارل ديغول

عربي ودولي فرنسا.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران الخميس والجمعة بسبب إضراب عمالي

غزيون يشيعون شهداء في غزة

فلسطين هاكابي: لا مستقبل لحماس في غزة ونأمل أن يكون وقف إطلاق النار محسوما

إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

أخبار محلية إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

الجامعة الأردنية

أخبار محلية زكريا الغول مديرا لإعلام الجامعة الأردنية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح



 
 





الأكثر مشاهدة