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نتنياهو يتوعد بالسيطرة على غزة مع تصاعد الضغوط بشأن المساعدات

مركبات عسكرية تعمل داخل غزة
مركبات عسكرية تعمل داخل غزة
 
الإثنين، 19-05-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بالكامل رغم تزايد الضغوط الدولية التي أجبرتها على رفع الحصار المفروض على دخول المساعدات، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.اضافة اعلان


وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن بدء عملية جديدة يوم الجمعة، سكان مدينة خان يونس في جنوب غزة الاثنين بالإخلاء باتجاه منطقة الساحل فورا لأنه سيشن "هجوما غير مسبوق".

وقال نتنياهو في رسالة مصورة إن إسرائيل ستحقق "نصرا كاملا" بإطلاق سراح المحتجزين الثمانية والخمسين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وتدمير الحركة.

وتقول إسرائيل إن حماس تسرق المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة. وتقول دول أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن الوضع في غزة لا يُحتمل، وحتى الدعم الأميركي لإسرائيل بدا متراجعا في هذا الأمر.

وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا اليوم باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
 
gnews

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