 
السبت 2025-01-11 09:25 م
 

نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 11-01-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أجرى اجتماعا بشأن الأسرى المحتجزين مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية.اضافة اعلان


وأضاف المكتب أن نتنياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة.
 
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