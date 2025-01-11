نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى

08:25 م

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الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أجرى اجتماعا بشأن الأسرى المحتجزين مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية. اضافة اعلان





وأضاف المكتب أن نتنياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة.