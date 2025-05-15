الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية

نتنياهو في اجتماع سابق لحكومته وإلى جانبه وزير شؤون القدس والتراث مئير بروش
نتنياهو في اجتماع سابق لحكومته وإلى جانبه وزير شؤون القدس والتراث مئير بروش
 
الخميس، 15-05-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية اليوم الخميس، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار المتواصلة في الدوحة، في حين اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نتنياهو بعدم الاكتراث لمصير أسراه، وسعيه إلى حرب بلا نهاية.اضافة اعلان


وأضافت هيئة البث أن نتنياهو سيجري مناقشات مع قادة المؤسسة الأمنية في ظل المفاوضات الجارية في الدوحة، وإمكانية توسيع العمليات في غزة.

في غضون ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، إن الاحتلال يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري.

وأضافت الحركة -في بيان عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"- إن نتنياهو لا يكترث لمصير أسراه ويريد حربًا بلا نهاية.

وتابعت: إن إسرائيل تقابل مساعي الوسطاء لاستعادة المسار التفاوضي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، بالقصف الجماعي وفرض المزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لفرض شروطها.

الجزيرة
 
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فلسطين نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية

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