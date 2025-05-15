نتنياهو يجري مشاورات أمنية وحماس تتهمه بالسعي إلى حرب بلا نهاية

وأضافت هيئة البث أن نتنياهو سيجري مناقشات مع قادة المؤسسة الأمنية في ظل المفاوضات الجارية في الدوحة، وإمكانية توسيع العمليات في غزة.
في غضون ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، إن الاحتلال يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري.
وأضافت الحركة -في بيان عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"- إن نتنياهو لا يكترث لمصير أسراه ويريد حربًا بلا نهاية.
وتابعت: إن إسرائيل تقابل مساعي الوسطاء لاستعادة المسار التفاوضي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، بالقصف الجماعي وفرض المزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لفرض شروطها.
الجزيرة
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