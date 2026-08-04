نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل.



جاء ذلك في تصريحات كشفت عن فجوة واسعة مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة السلام التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب.

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وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تنسحب من خطوطها الحالية حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل"، مؤكدا تمسكه "بحزم وبذكاء وبطريقة هجومية" بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن فريقه "لم يوافق على المسودة التي أرسلها فريق الرئيس ترامب، وأعاد ملاحظاته".