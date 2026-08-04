نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية

جاء ذلك في تصريحات كشفت عن فجوة واسعة مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة السلام التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب.
وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تنسحب من خطوطها الحالية حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل"، مؤكدا تمسكه "بحزم وبذكاء وبطريقة هجومية" بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن فريقه "لم يوافق على المسودة التي أرسلها فريق الرئيس ترامب، وأعاد ملاحظاته".
جاءت تصريحات نتنياهو لتضع حدا لتكهنات بشأن موافقة إسرائيل على "خارطة طريق" طرحها "مجلس السلام" المدعوم أمريكياً لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي كانت تدعو إلى وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.
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