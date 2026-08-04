الثلاثاء 2026-08-04 11:43 م

نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:06 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات كشفت عن فجوة واسعة مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة السلام التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو إن "إسرائيل لن تنسحب من خطوطها الحالية حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل"، مؤكدا تمسكه "بحزم وبذكاء وبطريقة هجومية" بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن فريقه "لم يوافق على المسودة التي أرسلها فريق الرئيس ترامب، وأعاد ملاحظاته".


جاءت تصريحات نتنياهو لتضع حدا لتكهنات بشأن موافقة إسرائيل على "خارطة طريق" طرحها "مجلس السلام" المدعوم أمريكياً لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي كانت تدعو إلى وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل

أسواق ومال النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل

ب

عربي ودولي مصدر إيراني: لا يوجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن هرمز

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن سوء التغذية لدى الأطفال بلغ مستويات حرجة في أفغانستان، مدفوعا بتقليصات حادة في المساعدات، فيما يتزايد بسرعة عدد الأطفال الذين يُنقلون إلى المراكز الصحية. ورسم مدير

عربي ودولي سوء تغذية الأطفال يبلغ مستويات حرجة في أفغانستان

سبائك من الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

ل

فلسطين نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية

تعبيرية

أخبار محلية اجتماع يبحث خطة لمعالجة إشغالات الطرق والأرصفة في لواء الرصيفة

ا

أخبار محلية ضحية لمادة "الكريستال" المخدر يروي كيف اعتدى على والده السبعيني

ل

عربي ودولي تقارير: الجيش السوري يعلن حالة استنفار على الحدود مع العراق



 
 






الأكثر مشاهدة

 