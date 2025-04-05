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نتنياهو يزور البيت الأبيض الاثنين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
السبت، 05-04-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي، السبت إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وكان موقع أكسيوس أول من أورد نبأ الزيارة المفاجئة وقال إنه إذا تمت الزيارة، فإن نتنياهو سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي مع ترامب شخصيا لمحاولة التفاوض على صفقة لإلغاء التعريفات الجمركية.

 
gnews

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