نتنياهو يزور البيت الأبيض الاثنين

الوكيل الإخباري- قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي، السبت إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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